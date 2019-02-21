بوتين ونتنياهو يبحثان الأربعاء التموضع الإيراني بسوريا

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان الخميس أن نتنياهو سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم 27 فبراير/شباط، وسيركز الاجتماع على الأرجح البحث في التطورات الإقليمية وخاصة الملف السوري والتموضع الإيراني في سوريا.



وكان من المقرر أن يجتمع الزعيمان هذا الأسبوع لكن اللقاء تأجل دون إبداء أسباب. ورجّح مراقبون أن يكون اللقاء قد تأجل بسبب انشغال نتنياهو في المعركة الانتخابية وتوحيد صفوف اليمين الإسرائيلي.



وقال الكرملين حينها إن نتنياهو وبوتين سيناقشان الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك في سوريا. ولم يقدم بيان اليوم مزيدا من التفاصيل.



ودأب سلاح الجو الإسرائيلي على شن هجمات على أهداف إيرانية في سوريا والجماعات المتحالفة معها بما في ذلك ميليشيا حزب الله اللبنانية.



ولطالما تسببت الغارات الجوية في حدوث خلاف بين إسرائيل وروسيا، الداعم الرئيسي لبشار الأسد.



ومنذ عام 2015، تم إنشاء خط ساخن بهدف عدم مفاجأة القوات الروسية في سوريا بالهجمات الإسرائيلية.