مع الدعوة لاحتجاجات ضد ترشحه.. ظهور نادر لبوتفليقة

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيسَ عبد العزيز بوتفليقة سيغادر إلى جنيف الأحد المقبل لإجراء فحوصاتٍ طبية دورية ولفترة قصيرة.

في الأثناء، بث التلفزيون الرسمي صورا جديدة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وهو يستمع لأداء اليمين من قبل الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري الجديد الذي عينه مؤخرا خلفا للراحل مراد مدلسي.

إلى ذلك، يعيش الشارع الجزائري حالة من الترقب وحبس الأنفاس بانتظار رؤية حجم التظاهرات التي يتوقع أن تخرج ظهر الجمعة، ضد ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

ويتوقع أن يبدأ الجمعة أول حراك للشارع بدعوة من "حركة مواطنة" ضد ترشح بوتفليقة.