تغييرات لا تطال رئاسة البشير والمعارضة تتمسك برحيله

لم يحمل خطاب الرئيس عمر حسن البشير جديدا للسودانيين المتعطشين لسماع حلول جذرية لأزمتهم، حيث طالب البشير المتشبث بالحوار كافة القوى السياسية والشعبية والمعارضة بتجنيب #السودان المصائب تحت منطق لا غالب ولا مغلوب.

كما أعلن البشير في كلمته حل حكومة الوفاق وكافة حكومات الولايات، مطالبا البرلمان بتأجيل إجراء التعديلات الدستورية المطروحة استكمالا للحوار، ولضمان توازن الأمور، كذلك أعلن عن تمديد حالة الطوارئ في كل أنحاء السودان مدة عام.

كلمات البشير لم ترق لتجمع المهنيين السودانيين الذين أطلقوا مباشرة بعد كلمته دعواتهم لمواصلة التظاهر حتى تنحي البشير. أما حزب الأمة فكان قد أطلق حكمة مباشرة بعد كلمة البشير واصفا السلطة الحالية بعدم احترام الحوار ولا إرادة الشعب السوداني.

وهو ما جاء على لسان عضو المكتب السياسي في حزب الأمة القومي الصديق الصادق المهدي الذي استشهد باعتقال كافة أعضاء القوى السياسية المطالبة بتنحي البشير قبل دعوة الحوار بساعات.

ولم تمضي ساعات حتى أصدر الرئيس البشير مرسوماً جمهورياً بتكليف د.فضل محمد فضل وزيراً لرئاسة الجمهورية، وأحمد سعد عمر وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء، مع الإبقاء على كل من وزراء الدفاع والخارجية والعدالة، بالإضافة إلى عدد من التعينات طالت الألوية العسكرية والأمنية.