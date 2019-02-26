وزير الخارجية الإيراني يعلن استقالته عبر "انستغرام"

قدم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، استقالته مساء الاثنين، دون توضيح الأسباب وتزامناً مع زيارة رئيس النظام السوري إلى طهران للقاء المرشد خامنئي والرئيس حسن روحاني.



ونشر ظريف تدوينة عبر حسابه على موقع "انستغرام"، قائلاً: "أشكر أبناء الشعب الإيراني العزيز والشجاع في إيران والمسؤولين خلال الـ67 شهراً الماضية وأعتذر بصدق عن عدم قدرتي على مواصلة الخدمة وعن جميع أوجه القصور أثناء الخدمة".

وفي أول تصريح صحفي له عقب استقالته، عزى ظريف سبب قراره بالاستقالة إلى تغييبه عن لقاءات رئيس النظام السوري بشار الأسد في طهران مع المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني.

وقال ظريف في تصريحات لموقع "انتخاب" الحكومي إنه "عقب انتشار صور اجتماعات اليوم، لم يعد لجواد ظريف قيمة كوزير الخارجية أمام العالم".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد لاحظت غياب ظريف عن مراسم استقبال رئيس النظام السوري سواء خلال لقاءه مع المرشد خامنئي حيث حضره كبار المسؤولين أو لقاء الأسد بروحاني.

وكان ملفتاً حضور قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، في اللقائين، حيث اعتبر محللون أن هذا يعني أن دفة السياسة الخارجية أصبحت بيد سليماني وبمباركة المرشد بينما تم تهميش ظريف.

من جهتها، نقلت وكالة "فارس" المقربة من الحرس الثوري، عن مصدر بوزارة الخارجية تأييده استقالة ظريف.

بدوره، قال مساعد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سيد عباس موسوي، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا" إن ما تم نشره عبر صفحة ظريف حول استقالته صحيح.



يذكر أنه في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، انتشرت أنباء متضاربة عن استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من منصبه، عندما قرر النظام الإيراني الخروج من الاتفاق النووي. ونقلت صحيفة "مستقل" الإيرانية حينها عما وصفته بمصدر مطلع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن احتمال انسحاب طهران من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى الكبرى الست ( 5+1) والذي انسحبت منه أميركا في مايو/أيار الماضي.



وبالتزامن مع ذلك نقل موقع "انتخاب" المقرب من الحكومة الإيرانية خبر نية ظريف الاستقالة وخروج إيران من الاتفاق.