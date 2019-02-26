الصومال.. مقتل 35 "إرهابيا" في غارة جوية أميركية

أعلن البنتاغون، الإثنين، أن 35 من مقاتلي حركة الشباب قُتلوا في غارة جوية شنتها القوات الأميركية في الصومال، في هجوم جديد يندرج ضمن سلسلة عمليات ضد الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة.



ووقعت الغارة الأحد في منطقة هيران وسط الصومال واستهدفت مقاتلين مسلحين من حركة الشباب "بينما كانوا يتنقلون بين مواقع في منطقة ريفية" ويحاولون "حشد قواتهم"، بحسب بيان القيادة العسكرية الأميركية.



وجاء في البيان أنه "في الوقت الراهن، يُعتقد أن الضربة الجوية قتلت 35 إرهابياً".



وعادة ما يتم شن هذه الغارات بطائرات مسيّرة، رغم أن الجيش لم يحدد ذلك.



وزادت وزارة الدفاع من وتيرة ضرباتها في الصومال في السنوات الأخيرة، خاصة بعد أن خفف الرئيس دونالد ترمب القيود على تحرك الجيش الأميركي لضرب من يشتبه في أنهم إرهابيون.



وكان تم طرد مقاتلي حركة الشباب من العاصمة الصومالية في 2011، وبعد ذلك من بلدات ومدن أخرى على يد قوات الاتحاد الإفريقي.



إلا أن الحركة لا تزال متواجدة بقوة في مناطق شاسعة من البلاد.



والشهر الماضي قُتل 52 مسلحاً صومالياً في ضربة واحدة، بحسب القيادة الإفريقية.