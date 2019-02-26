بومبيو عن استقالة ظريف: سياسة واشنطن بشأن إيران لن تتغير

علق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على استقالة نظيره الإيراني محمد جواد ظريف قائلاً إن السياسة الأميركية بشأن إيران لن تتغير، مشدداً أن "على النظام الإيراني أن يتصرف بشكل سوي".

يأتي ذلك فيما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة "تتابع عن كثب" تقارير استقالة وزير الخارجية الإيراني، مهندس الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015.

وقالت المتحدثة: "نتابع عن كثب تقارير استقالة وزير الخارجية الإيراني.. ليس لدينا مزيد من التعليقات في الوقت الراهن".

وأعلن ظريف على نحو مفاجئ استقالته، في وقت سابق يوم الاثنين، على موقع "إنستغرام" دون الدخول في تفاصيل عن سبب القرار. إلا أنه علق بعدها بقليل في تصريحات لموقع "انتخاب" معزياً سبب قراره بالاستقالة إلى تغييبه عن لقاءات رئيس النظام السوري بشار الأسد في طهران مع المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني.

وقال ظريف إنه "عقب انتشار صور اجتماعات اليوم، لم يعد لجواد ظريف قيمة كوزير الخارجية أمام العالم".