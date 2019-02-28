القمة فشلت.. ترمب: لن نرفع العقوبات عن كوريا الشمالية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد تقليص جدول أعمال القمة الثانية بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، خلال مؤتمر صحفي، الخميس أن المناقشات مع كيم كانت جيدة، وأن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ارتأى أنه من غير المناسب توقيع وثائق في هذ المرحلة، مضيفاً "أمضيت وقتا طيباً مع كيم".

وقال: "ارتأينا بأن ننظر إلى المستقبل، لكنني أؤكد أن اجتماع اليوم كان مثمراً". وأوضح قائلاً: "كانت لدينا أوراق جاهزة للتوقيع لكن ذلك لم يكن صائباً."

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم يد العون إلى كوريا الشمالية.

وكشف أن زعيم كوريا الشمالية أكد أنه لن يقوم باختبارات نووية جديدة.

ورداً على سؤال حول العقوبات، قال: "إن كوريا الشمالية كانت تأمل برفع كامل للعقوبات، مقابل بعض التنازلات الكورية، إلا أننا لا نستطيع تطبيق ذلك حالياً.

إلى ذلك، أعرب ترمب عن أمله في التوصل إلى نتائج خلال المحادثات مع كيم فور استئنافها الأسابيع القادمة.

كما كرر أن القمة مع كيم انتهت في أجواء "ودية جدا". وأضاف: "أنا وكيم متحابان بكل بساطة".

بومبيو: المسألة معقدة

من جهته، أعلن بومبيو أنه اجتمع مع عدد من المسؤولين الكوريين الشماليين، قائلاً إنه "متفائل بحصول اجتماعات لاحقة."



كما أكد أن المسألة معقدة وتحتاج لوقت طويل، آملا تحقيق المطلوب مستقبلاً ألا وهو نزع الترسانة النووية من كورا الشمالية.



كما كشف أن كيم لم يكن مستعداً لتقديم المزيد في الوقت الحاضر، لكن نأمل تحقيق تقدم أفضل في المستقبل.