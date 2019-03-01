عبدالله بن زايد: على إيران وقف التدخل بشؤون دول الجوار

قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، إن على إيران مراجعة سياساتها لبناء علاقات ودية مع الدول المجاورة، وعدم التدخل في شؤونها.



وقال وزير الخارجية الإماراتي خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في أبوظبي، اليوم الجمعة: "ندعو إيران لمراجعة سياساتها وعدم التدخل في شؤون الدول ووقف نشر الفوضى والطائفية والتوقف عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، التي تنتهك بكل وضوح ميثاقنا وميثاق الأمم المتحدة والقيم الإنسانية النبيلة".



وعلى صعيد آخر جدد الشيخ عبدالله بن زايد دعم ومساندة الإمارات لمطالب الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود 1967وعاصمتها القدس.

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وأكد أن القضية الفلسطينية وقضية القدس الشريف هي التي من أجلها أنشئت منظمة التعاون الإسلامي، مضيفاً: "لذلك فإننا نؤكد مجددا الدعم والمساندة والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ودعم مطالبه المحقة، وفي مقدمتها بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ونؤكد التزامنا بدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا –" وأهمية وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين الفلسطينيين".



وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الإماراتي: "ندعو لاعتماد التدابير لمنع التحريض على الإرهاب والتطرف خاصة عبر وسائل الإعلام، والتعامل بشكل حاسم مع الجهات التي تدعم أو تحتضن أو تمول أو تساعد التطرف والإرهاب".

