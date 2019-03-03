تجمع المهنيين يدعو لتظاهرة اليوم في جميع مدن السودان

دعا تجمع المهنيين السودانيين لتظاهرة اليوم الأحد أطلق عليها اسم "موكب استقلال القضاء"، في كل مدن السودان لرفض حالة الطوارئ والأحكام الصادرة بموجبها.

وتاتي هذه التظاهرات ردا على الأحكام التى صدرت بحق متظاهرين بالسجن ودفع غرامات مالية .

وفي هذا السياق، قال التحالف الديمقراطي للمحامين إن محاكم الطوارئ في عدة مدن في العاصمة الخرطوم أصدرت السبت أحكاما متفاوتة على عدد من المتظاهرين بتهم زعزعة الأمن و التخريب والازعاج العام .

وكان زعيم حزب الأمة القومي المعارض في السودان، الصادق المهدي، أعلن السبت رفضه التام لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، معتبراً أنها مزيد من البطش المبالغ فيه ضد حركات مدنية سلمية تمارس حقها في التعبير السلمي، وذلك في إشارة إلى التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر الماضي.

ورفض المهدي، في كلمة أمام ملتقى لعدد من قيادات حزبه في الخرطوم، مساء السبت، "عسكرة الإدارة"، مؤكداً أنها تعني وضع المؤسسة العسكرية في مواجهة الشعب.