تقرير أميركي: مشروع إيراني سري لتطوير صواريخ حزب الله

كشف تقرير جديد لمجلة "مودرن ديبلوماسي" تفاصيل عن مشروع إيراني جديد يعمل على تطوير صواريخ ميليشيا حزب الله في لبنان. التقرير كشف أيضاً أنه تم تدريب المئات من المقاتلين التابعين للحزب في إيران على تطوير هذه الصواريخ.

فبعد تقارير أميركية عن قيام إيران بنقل قطع نظام تحديد المواقع العالميGPS إلى لبنان في حقائب يمكن حملها باليد، كشف تقرير استخباراتي أميركي جديد تفاصيل عن مشروع إيراني سري يهدف لتطوير صواريخ ميليشيا حزب الله في لبنان.

التقرير، الذي نشرته "مودرن ديبلوماسي" الأميركية، كشف أن إيران تعمل حالياً على تحويل أكثر من 14 ألف صاروخ من طراز "زلزال 2" و"زلزال 3" إلى صواريخ عالية الدقة.

الأجزاء المهمة من هذه الصواريخ، بحسب التقرير، تنقل إلى المصانع السرية لميليشيا حزب الله عبر الممر الذي يربطها بلبنان عبر العراق وسوريا، حيث يقوم الحزب بتخبئتها تحت الأرض.

وكشف تقرير "مودرن ديبلوماسي" أنه يتم تدريب المئات من المقاتلين التابعين لميليشيا حزب الله على تطوير الصواريخ في طهران، كما أن العديد من المتدربين عادوا بالفعل إلى لبنان.

وفيما يتعلق بالتكلفة، نقل التقرير عن مصادر استخباراتية إسرائيلية بأن تكلفة المشروع الإيراني الجديد الخاص بصواريخ ميليشيا حزب الله بلغت 17 مليار دولار أميركي.

"مودرن ديبلوماسي" توقعت أن يكون لدى ميليشيا حزب الله ما بين 90 إلى 250 صاروخاً، حيث تم إعدادها بالفعل لتكون عالية الدقة، إلا أن هذا الرقم سيرتفع مع الوقت، مع تطوير صواريخ "زلزال" الموجودة في لبنان.