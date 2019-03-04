زوج "الداعشية بيغوم" يرغب بالعودة معها إلى هولندا

أعلن الهولندي ياغو ريديك 27 عاماً، المعتقل في سوريا رغبته بالعودة إلى هولندا، وذلك في إطار الجدل الدائر حول عودة مقاتلي داعش الأجانب إلى بلدانهم الأوروبية.

وصرّح ريديك أنه يرغب بالعودة برفقة زوجته البريطانية شميمة بيغوم التي سبق أن سحبت منها جنسيتها البريطانية.

وستواجه بيغوم صعوبة بالغة في الاعتراف من جانب السلطات الهولندية بالزواج، نظراً لأنه وقع في عام 2014 وكان عمرها 15 عاماً.

ويعد ريديك واحدا من أصل 300 مواطن هولندي سافروا إلى سوريا والعراق ولا يزال 135 منهم موجودين هناك كما يقول خبراء.

وكانت هولندا قد جردت زميلاً لريديك يدعى عثمان من جنسيته بسبب التحاقة بداعش.