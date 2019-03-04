قناة تركية توقف بثها والسبب: "ضغوط حكومية لا تطاق"

أعلنت قناة فلاش تي في التلفزيونية التركية أنها ستعلق بث برامجها بسبب تعرضها لضغوط سياسية ومالية كبيرة من قبل الحكومة، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وكشفت المحطة أن الضغط الحكومي الذي تتعرض له منذ فترة طويلة، والذي تضمن كذلك قيودا على الإعلانات التجارية أجبرها على خفض صوتها لبعض الوقت، نتيجة التنفيذ غير القانوني للضغوط الحكومية والإدارية والسياسية والمالية التي لا تطاق، وفقا لما ورد في بيان صادر عن المحطة، اعتبرت فيه أنها مستهدفة بسبب حياديتها.

فيما أشار ممثل القناة في أنقرة وأحد مقدمي البرامج الإخبارية فيها إلى أن القناة لم يُترك لها أي خيار سوى وقف البث.