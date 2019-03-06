16 قتيلا بتفجير انتحاري في جلال آباد الأفغانية

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الذي استهدف شركة للإنشاءات قريبة من مطار في شرق أفغانستان إلى 16، وفقاً لمسؤول.

وقال عطا الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم ولاية نانغارهار، إن تسعة أشخاص آخرين أصيبوا عندما نفذ مسلحون تفجيراً انتحارياً، واقتحموا مقر الشركة القريبة من مطار مدينة جلال آباد، عاصمة الولاية.

وأضاف أن الهجوم بدأ في الساعة الخامسة صباحاً، واستمر حتى العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي.

وذكر أن المهاجمين كانوا خمسة، وفجر اثنان منهم نفسيهما بينما قتل الثلاثة الآخرون على يد قوات الأمن.

وقال خوجياني إن القتال انتهى ولا تزال عملية إزالة آثاره مستمرة.