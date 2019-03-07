إلغاء سجن 8 متظاهرين سودانيين.. واستمرار الاحتجاجات





ألغت محكمة استئناف سودانية أحكاما بالسجن صدرت الأسبوع الماضي من محكمة طوارئ بحق ثمانية متظاهرين ضد السلطات، بحسب ما أفادت الخميس محامية من فريق الدفاع عن المحتجين. وكان حكم على ثمانية محتجين في 28 شباط/فبراير الماضي بالسجن لمشاركتهم في تظاهرات تحظرها السلطات. وكانت تلك أول أحكام تصدر عن "محاكم الطوارئ" التي استحدثت في بداية الأسبوع.



وقالت أنعام عتيق محامية الدفاع عن المتظاهرين لوكالة "فرانس برس": "برّأت محكمة الاستئناف اليوم المتظاهرين الذين حكمت عليهم محكمة الطوارئ يوم 28 شباط/فبراير الماضي". وأضافت: "لقد أمرت بإطلاق سراحهم".



وكانت محاكم الطوارئ حكمت على أربعة منهم بالسجن خمس سنوات وعلى ثلاثة بالسجن ثلاث سنوات وثامنهم بالسجن ستة أشهر بعد إدانتهم بـ"المشاركة في تجمع محظور"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية في 28 شباط/فبراير.



وكانت تلك أول أحكام تصدر منذ الإعلان عن محاكم الطوارئ الأسبوع الماضي ومهمتها النظر في انتهاك حالة الطوارئ التي يمكن أن تصل عقوبتها للسجن عشر سنوات.



كما استحدث مرسوم حالة الطوارئ التي فرضها في 22 شباط/فبراير الرئيس عمر البشير لمدة عامين ونصف، "محاكم استئناف طوارئ".



ويشهد السودان منذ 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 حركة احتجاج شبه يومية أطلقتها مضاعفة سعر الخبز. ثم سريعاً ما تحولت التظاهرات إلى حركة احتجاج تطالب برحيل الرئيس عمر البشير.



ومنذ فرض حالة الطوارئ أحيل نحو 900 متظاهر على محاكم الطوارئ في الخرطوم وأم درمان، بحسب وسائل إعلام رسمية.



وحكمت المحاكم بعدم سماع الدعوى في العديد من الحالات لكن عشرات المتظاهرين حكم عليهم بالسجن لفترات تراوحت بين أسبوعين وشهر.



وأضافت المحامية أن محكمة الاستئناف طوارئ "استبدلت أحكاما بالسجن (بحق متظاهرين) تتراوح بين أسبوعين إلى شهر، بغرامات مالية وأطلقت سراحهم" دون تحديد عدد المعنيين بالأمر.

تجدّد التظاهرات احتجاجاً على الطوارئ

في سياق متصل، نزل المتظاهرون وبينهم العديد من النساء مجدداً إلى شوارع الخرطوم الخميس، احتجاجا على التدابير التي فرضها عمر البشير لمنع الاحتجاجات.



ونزل المئات من المتظاهرين، وفي مقدمتهم نساء، إلى الشارع هاتفين بشعارات مناهضة للبشير في بعض أحياء الخرطوم وأم درمان، على ما قال شهود.



وأفاد شاهد وكالة "فرانس برس" أنّ "النساء يقدن المسيرات اليوم لكن عناصر الأمن يوقفون المتظاهرين بأعداد كبيرة".



وكان منظمو التظاهرات دعوا لمسيرات الخميس دعما للنساء عشية اليوم العالمي للمرأة.



وقال "ائتلاف الحرية والتغيير"، الهيئة التي تقود التظاهرات ضد حكم البشير، "ندعو شعبنا للمشاركة في المسيرات الخميس لتكريم الأمهات اللواتي خسرن أبناءهن في صراعنا".

