مايكروسوفت تكشف: إيران وراء أكثر من ألفي عملية قرصنة

كشفت شركة مايكروسوفت أن إيران تهاجم خصومها عبر الفضاء السيبراني، مؤكدة أن مجموعة تدعى "هولميوم"، تضم قراصنة إيرانيين، نفذت أكثر من 2200 هجمة إلكترونية خلال العامين الماضيين.



ووفق المعلومات التي أوردها عملاق برمجيات الحاسوب لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن المجموعة التي اصطلح باحثون أمنيون على تسميتها بـ"إيه بي تي 33" استهدفت 200 شركة تمحور عملها في مجال النفط والغاز وصناعة الآلات الثقيلة.



كما شملت حملة القرصنة بلدانا عدة، من بينها السعودية وألمانيا والمملكة المتحدة والهند والولايات المتحدة، فيما تضمنت سرقة أسرار الشركات المستهدفة ومحو بياناتها، ما تسبب بأضرار كلفت مئات ملايين الدولارات، وفق ما ذكرت "مايكروسوفت".



وقالت الصحيفة الأميركية، إنها طالبت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بالتعليق، غير أنها لم تتلق أي رد.



وكانت واشنطن قد صنفت، الشهر الماضي، كيانين تابعين للحرس الثوري الإيراني و10 أشخاص على قائمة العقوبات، بسبب تورطهم في هجمات سيبرانية بالولايات المتحدة.