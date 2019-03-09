الشرطة التركية تطلق الغاز المسيل للدموع على تظاهرة نسائية

أطلقت الشرطة التركية، الجمعة، الغاز المسيل للدموع على آلاف من النساء تجمعن في وسط اسطنبول لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك رغم قرار بمنع التظاهرة.



وصدت الشرطة أيضا المتظاهرات عند مدخل جادة الاستقلال في قلب اسطنبول.



وقام الشرطيون بتفريق الحشد بإطلاق الغاز المسيل للدموع ثم توجهوا مع كلاب في اتجاه المتظاهرين، الذين فر كثيرون منهم في الشوارع المحاذية.



وقبل موعد التظاهرة، اعلنت الشرطة أنها لن تسمح بأي تحرك في جادة الاستقلال.



وانتشرت الشرطة بكثافة وأقامت حواجز معدنية حول ساحة تقسيم حيث أغلقت متاجر عدة.



وقال امراة اسمها اولكر من المتظاهرات: "انظروا، انها الحقيقة ويا للأسف: هناك نظام يخافنا".



ولاحقا، سُمح لبضعة آلاف من النساء بالوقوف في جانب من الجادة مع لافتات تطالب بحقوق النساء.



وأكدت متظاهرة أن "تركيا تشهد انتشارا واسعا للعنف ضد النساء، والحكومة لا تفعل شيئا لمنع ذلك. كل ما يمكننا القيام به هو المجيء الى هنا وإسماع صوتنا".



كما نُظمت تظاهرات نسوية اخرى في انقرة.



وتتهم الناشطات حكومة الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، بعدم بذل جهود كافية لمكافحة العنف بحق النساء.