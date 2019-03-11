ألمانيا تواصل الضغط على تركيا في مسألة تصاريح الصحفيين





قالت الحكومة الألمانية إنها سوف تواصل الضغط على تركيا كي تمنح الصحفيين الأجانب أوراق الاعتماد اللازمة للعمل في البلاد.



وأجبِر صحفيان ألمانيان، كانا قد حرما من أوراق اعتمادهما للعمل الإعلامي في تركيا، على مغادرة البلاد أمس الأحد، ما أدى إلى احتجاج المسؤولين الألمان.



وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن سيبرت، اليوم الاثنين إنه "بالنسبة لنا، فإن قضية الصحفيين اللذين غادرا لم تنته بمغادرتهما. سوف نواصل تمثيل مصلحتهما".



وحث سيبرت الحكومة التركية على "إيجاد حل سريع للصحفيين الألمان والأوروبيين الذين ما زالوا ينتظرون أنباء عما إذا كان سيتم تمديد أوراق اعتمادهم أم لا".



وردا على سؤال بخصوص الصحفيين الأتراك، قال سيبرت إن ألمانيا "تدرك بشدة الوضع الصعب الذي تواجهه حرية الصحافة في تركيا".

