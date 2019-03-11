البرلمان السوداني يناقش قانون الطوارئ ومدة تطبيقه

تقدم اللجنة الطارئة لدراسة المرسوم الجمهوري الخاص بإعلان حالة الطوارئ تقريرها، اليوم الاثنين، للبرلمان السوداني، من أجل الوصول إلى توافق حول الفترة الزمنية التي يرونها مناسبة لاستمرار "الطوارئ".



وأشار أحد أعضاء اللجنة الطارئة إلى فاعلية هذا القانون في الحد من عمليات التهريب ومكافحتها، مؤكداً أن أوامر الطوارئ لا تحد من حركة المواطنين وتنقلهم.



ويشهد السودان تظاهرات شبه يومية على خلفية أزمة اقتصادية خانقة. وبدأت الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 إثر قرار السلطات رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف.



وقرر الرئيس عمر البشير فرض حالة الطوارئ في 22 شباط/فبراير الفائت، عقب حملة أمنية واسعة لم تنجح في وقف التظاهرات ضد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.



كما قرر البشير حظر التجمعات غير المرخص لها وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات التي يتم ارتكابها في إطار حالة الطوارئ.



وتأتي الاحتجاجات في وقت يواجه السودان نقصاً كبيراً في العملات الأجنبية وارتفاعاً في نسبة التضخم، ما تسبب بارتفاع أسعار الغذاء والدواء بأكثر من الضعف.



ويقول المسؤولون إن 31 شخصاً قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في أعمال عنف رافقت التظاهرات، في حين تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن عدد القتلى بلغ 51 على الأقل.