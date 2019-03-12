بومبيو وكوشنر يبحثان السلام بالشرق الأوسط مع عاهل الأردن

قال مصدر أميركي مطلع إن وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشاري البيت الأبيض غاريد كوشنر وجيسون غرينبلات بحثا فرص السلام بالشرق الأوسط مع عاهل الأردن الملك عبد الله في واشنطن يوم الاثنين.



وأضاف المصدر أن الاجتماع، الذي استمر 45 دقيقة، جرى في مقر إقامة السفير الأردني في واشنطن.



وعاد كوشنر وغرينبلات مؤخراً من جولة في دول الخليج العربية سعيا خلالها لحشد دعم الزعماء العرب بشأن الجزء الاقتصادي في مقترح خطة سلام بالشرق الأوسط، من المتوقع أن يكشف عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الشهور المقبلة.



لكن تلك الجولة لم تشمل الأردن.



وتأخر إعلان خطة ترمب للسلام عدة مرات، ولا سيما منذ ثار غضب الفلسطينيين عندما اعترف الرئيس ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017.



ويعتقد مسؤولون في البيت الأبيض أن الخطة لن تنشر إلا بعد فترة من إجراء إسرائيل الانتخابات العامة يوم 9 أبريل والتي ستحدد مصير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



واجتمع العاهل الأردني مع مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، في وقت سابق الاثنين. وقال مكتب بنس إنهما بحثا المعركة ضد تنظيم "داعش" وقرار ترمب إبقاء قوة صغيرة في سوريا.



والتقى الملك عبد الله أيضاً بالقائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان لبحث التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة.



وذكرت السفارة الأردنية في بيان أن الاجتماع تناول أحدث التطورات في الشرق الأوسط والجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الإقليمية، وجهود محاربة الإرهاب في إطار نهج شامل، والتعاون الأردني-الأميركي في هذا الصدد.