أنقرة ترضخ لضغوط برلين وتجدد تصريح عمل صحافي ألماني





نقلت قناة "زي دي إف" الألمانية العامة، أن تصريح عمل مدير مكتبها الإعلامي في إسطنبول تم تمديده بعد رفض تركيا في البداية تجديد بطاقته الصحافية ومعه عدد من الصحافيين الأجانب الآخرين.



وأضافت القناة، أمس الثلاثاء، أن غيورغ براس سيعود إلى تركيا لاستئناف عمله.



وكان براس قد غادر اسطنبول، الأحد، مع مراسل ألماني آخر بعد رفض تجديد تصريحه. اتهمت القناة آنذاك الحكومة التركية بمحاولة إسكات المنظمات الإخبارية الدولية.



وقالت القناة إنه وبعد تجديد تصريح مدير مكتبها، تفترض أن توماس زايبرت، مراسل صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية في تركيا وصحافيين آخرين سيحصلون أيضا على تصريحات مزاولة أعمالهم.



ويحتاج الصحافيون الأجانب لبطاقات صحافية للعمل والعيش في تركيا.



وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد انتقد تركيا لمعاملتها الصحافيين، قائلاً لصحيفة تاغس شبيغل إن الرفض "لا يتفق مع فهمنا لحرية الصحافة".

