بومبيو: تحقيق تقدم كبير بشأن تحالف الشرق الأوسط الأمني

قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي إن واشنطن تتطلع لتحقيق تقدم كبير بشأن التحالف الأمني في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط" أن بومبيو سيلتقي مع عدد من المسؤولين التنفيذيين بقطاع النفط والغاز للتقدم في خطة الإدارة الأميركية بشأن منع صادرات النفط الإيرانية.

ومن المقرر أن يدفع بومبيو باتجاه تعزيز صادرات النفط لآسيا ودعم سياسات واشنطن لعزل طهران خلال كلمة أمام مؤتمر دعم مبادرة «آسيا إيدج» في هيوستن لجذب الاستثمارات، وهو أكبر تجمع سنوي لقطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».



ووفقاً للمصادر فإن وزير الخارجية الأميركية سيبحث كيفية تعزيز هيمنة الولايات المتحدة على تجارة الطاقة العالمية عبر تعزيز العلاقات مع دول الشرق الأوسط والدول الحليفة وبصفة خاصة في آسيا، بما يؤدي إلى عزلة إيران التي فرضت واشنطن عليها عقوبات متصاعدة العام الماضي ومارست ما سمته أقصى جملة ضغط.

ويشارك أكبر دبلوماسي بالخارجية الأميركية متخصص في الطاقة فرانك فانون في الاجتماعات مع شركات الطاقة في هيوستن على هامش المؤتمر.



وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن نجاح مبادرة «آسيا إيدج» يعتمد على جهود القطاع الخاص ودعم الحكومة الأميركية، والرسالة الرئيسية في نقاشات وزير الخارجية هي كيفية العمل بشكل أفضل مع الشركات والمسؤولين التنفيذيين لأنهم يلعبون دوراً أكبر بكثير مما كنا نرى في أنواع أخرى من المشاكل المماثلة.



وبحسب اثنين من المصادر أوضحا أن نقاشات بومبيو ستركز على خطط إدارة ترمب بشأن تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي التي سيضم كلاً من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية وقطر وسلطنة عمان والبحرين ومصر والأردن، بما يجعل من التحالف كياناً عملاقاً ويزيد من عزلة إيران.



وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات قاسية على كل من إيران وفنزويلا، وكلاهما ضمن أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، مما أدى إلى خفض الإمدادات العالمية اليومية من النفط بمقدار مليوني برميل. وبعد فرض العقوبات على إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، منحت الولايات المتحدة إعفاءات لثمانية دول تشتري النفط الإيراني بهدف تجنب ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً.



ومن المقرر أن ينتهي أمد تلك الإعفاءات بحلول مايو (أيار) المقبل، مع عدم ترجيح تجديدها. فيما يعتقد المحللون أن كلا من الهند والصين، وهما من أكبر مشتري النفط في العالم، يطالبان باستمرار أمد تلك الإعفاءات.



وتأتي جهود بومبيو لإقناع المسؤولين التنفيذيين بقطاع النفط والغاز تنفيذاً لخطة إدارة ترمب للسيطرة على مسارات تجارة الطاقة، لما يحقق أهداف السياسة الأميركية والجيوسياسية، وخاصة فيما يتعلق بالتوسع السريع في صادرات النفط والغاز الأميركية. وتنتج الولايات المتحدة ما يزيد على 12 مليون برميل يوميا من النفط لتحتل مرتبة أكبر منتج للنفط في العالم، إضافة إلى أنها أكبر مصدر في العالم للمنتجات المكررة مثل وقود الديزل والبنزين.



وقد نجحت المساعي الأميركية في إقناع دول من بينها الصين، وبولندا، واليابان، وكوريا الشمالية، بشراء المزيد من النفط والغاز الطبيعي الأميركي. ويشارك في المؤتمر شركات كبري من بينها «شيفرون، وتوتال، ورويال داتش، وشل» وغيرها.