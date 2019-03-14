ألمانيا: لن نحلل الصندوق الأسود لـ"الإثيوبية" المنكوبة

أعلن متحدث باسم المكتب الاتحادي الألماني للتحقيق في حوادث الطائرات، الأربعاء، أن المكتب لن يحلل الصندوق الأسود الخاص بطائرة الركاب الإثيوبية التي تحطمت بعد قليل من إقلاعها من أديس أبابا الأحد.



وقال المتحدث جيرموت فريتاج إن "هذا طراز جديد من الطائرات بصندوق أسود جديد، يعتمد على برمجيات جديدة. لا نستطيع القيام بذلك".



وكان متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإثيوبية قد ذكر، في وقت سابق، أن الصندوقين الأسودين، اللذين انتشلا من موقع تحطم الطائرة وهي من طراز بروينغ 737 ماكس 8، سيتم إرسالهما إلى ألمانيا للتحليل.



كما أوضح متحدث باسم مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني، وهو هيئة فرنسية، بعد أن عبرت ألمانيا عن عدم رغبتها في تحليل محتويات الصندوقين الأسودين، أنه لم يتم التواصل معها بعد بشأن المساعدة في التحقيق.