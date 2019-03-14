أميركا تمنع بوينغ 737 ماكس من التحليق

انضمت الولايات المتحدة الأربعاء إلى دول أخرى في منعها طائرات بوينغ 737 ماكس من التحليق بصورة مؤقتة بعد سقوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية مما أودى بحياة جميع من كانوا على متنها.

وقالت إدارة الطيران الاتحادي في بيان أعلنت فيه القرار "وقف التحليق سيظل ساريا انتظارا لمزيد من التحقيقات، بما في ذلك فحص المعلومات من سجل بيانات الرحلة ومسجل الصوت في قمرة القيادة".

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، منع كل طائرات بوينغ 737 ماكس 8 و9 من التحليق، بعد حادث تحطم طائرة إثيوبية من هذا الطراز أودى بحياة 157 شخصا. وقال في تصريح من البيت الأبيض: "سنعلن منع كل رحلات طائرات 737 ماكس 8 و737 ماكس 9"، مضيفا "نحن نولي سلامة الأميركيين وكل الركاب أولوية مطلقة".

