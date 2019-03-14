بعد رفض برلين.. صندوقا "الإثيوبية" إلى باريس

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، الخميس، أن صندوقي تسجيل بيانات رحلة طائرة البوينغ 737-ماكس8 التي تحطمت وعلى متنها 157 شخصاً، أرسلا إلى باريس للتحليل.

وكتبت الخطوط الجوية على حسابها على "تويتر": "توجه وفد إثيوبي بقيادة مكتب التحقيق في الحوادث مع مسجل بيانات الرحلة ومسجل أحاديث قمرة القيادة إلى باريس بفرنسا لإجراء التحقيقات".

وتتزايد المطالب الملحة لمعرفة أسباب كارثة التحطم الأحد التي حملت العديد من الدول والشركات إلى وقف استخدام ذلك النوع من الطائرات أو حظرت تحليقها في أجوائها، بعد أن تبين أن الطائرة واجهت صعوبات مماثلة لتلك التي تعرضت لها طائرة "لايون اير" الإندونيسية التي كانت من الطراز نفسه وتحطمت في تشرين الأول/أكتوبر بعد دقائق قليلة على الإقلاع.

وقالت إثيوبيا إن ليس لديها المعدات الضرورية لتحليل البيانات، فيما امتنعت ألمانيا عن تحليل الصندوقين لعدم تمكنها من قراءة البرمجيات المستخدمة في هذا النوع من الطائرات.

كما ذكر نائب رئيس إدارة الطيران الفدرالية الأميركية، دانيال إيلويل، أن تسجيلات بيانات الرحلة تعرضت للتدمير.

وفي كينيا التي فقدت 32 من مواطنيها في الكارثة، وقف المشاركون في قمة المناخ "كوكب واحد" التي يحضرها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، دقيقة صمت حداداً على الضحايا.