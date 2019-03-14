شاهد.. أول مقابلة لمريم الصادق المهدي بعد الإفراج عنها

أفادت نائب رئيس حزب الأمة السوداني المعارض مريم الصادق المهدي في مقابلة مع "الحدث"، أن الأمن استخدم أساليب مهينة ومذلة في عملية الاعتقال التي تعرضت لها مع أعضاء آخرين في التظاهرات التي خرجت ضد قانون الطوارئ، بما في ذلك رش المتظاهرين بمواد خطيرة للغاية.

وأكدت مريم الصادق المهدي أنها رفضت دفع أي مبالغ مالية أو دعم حكومة الفساد، على حد وصفها.

وأشارت إلى أن عملية الإفراج عنها تمت بعد أن تقدم محاموها باستئناف وتم قبول الطلب.

وقالت نائب رئيس حزب الأمة السوداني، إن المحكمة رأت أن تكتفي بالفترة التي قضيناها بالسجن.

واعتقلت قوات الأمن السودانية خلال موجة المظاهرات نائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي ثلاث مرات.

وسبق اعتقال مريم المهدي من قبل في نهاية يناير وفي 21 فبراير الماضيين، لكن تم إطلاق سراحها بعد ساعات.

ومريم الصادق المهدي هي ابنة الصادق المهدي زعيم المعارضة ورئيس وزراء السودان الأسبق، وهي نائبة رئيس حزب الأمة القومي.

درست مريم الصادق المهدي الطب، ولم تعمل به والتحقت بصفوف المقاتلين في أسمرة، ووصلت لرتبة رائد في الجيش السوداني وانضمت لحزب الأمة إلى أن وصلت لمركز قيادي فيه.