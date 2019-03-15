غارات إسرائيلية على غزة والفصائل ترد بإطلاق الصواريخ

أفاد مراسل "الحدث" بأن منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من قطاع غزة، فيما سقط آخر بمنطقة مفتوحة في محيط مستوطنة بعد أن أطلقت الفصائل الفلسطينية عدة صواريخ صوب المستوطنات القريبة من غزة، ردا على قصف الطائرات الإسرائيلية موقع لحماس والجهاد الإسلامي.



وبلغ عدد الغارات الإسرائيلية 100 غارة، فيما اتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس بالوقوف وراء إطلاق صاروخين صوب مدينة تل أبيب.



وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت إصابة 4 فلسطينيين بينهم 2 في حالة خطيرة بالغارات الإسرائيلية.



وقبل ذلك سقط صاروخان في منطقة بشمال تل أبيب قال الجيش الإسرائيلي إن مصدرهما غزة.



متحدث عسكري إسرائيلي أكد أن الجيش لم يتمكن من اعتراض الصاروخين، فيما نفت حركتا حماس والجهاد مسؤوليتهما عن اطلاقهما.

إلى ذلك، أكدت مصادر لـ"الحدث" أن حركة حماس عمدت سابقاً إلى إخلاء جميع مقارها في غزة، تحسباً لأي رد إسرائيلي.

وأفاد مراسل "العربية" أن الطيران الإسرائيلي استهدف معسكرات ومواقع تدريب جنوب غزة. وأوضح أن الغارات استهدفت موقع البحرية التابع للقسام في محيط الميناء الجديد غرب خان يونس، وموقع بدر وسط قطاع غزة في محررة نتساريم، بالإضافة إلى موقع البحرية التابع للقسام في منطقة الواحة شمال غربي قطاع غزة، وموقع آخر للبحرية بجوار البيدر غرب المحافظة الوسطى.

وفي رد على القصف الإسرائيلي، أطلقت صواريخ تجاه مستوطنات حدودية من قطاع غزة، حيث سمع دوي صفارات الإنذار.

وأفاد مراسل "الحدث" بأنه قد تم اعتراض ٣ صواريخ من أصل 4 أطلقت تجاه بلدة سديروت القريبة من حدود قطاع غزة.

وكان المراسل أكد في وقت سابق أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يعترض الصاروخين اللذين أطلقا على تل أبيب. وأوضح أن مصادر في الجيش الإسرائيلي قالت: "فوجئنا تماماً لم تكن لدينا توقعات أو معلومات حول استهداف تل أبيب.

كما أضاف أن إسرائيل طلبت من السكان في شمال تل أبيب دخول الملاجئ.

إلى ذلك، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتماعاً أمنياً مصغراً في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، من أجل التشاور حول الوضع الأمني المستجد.

الجهاد الإسلامي ينفي.. وإسرائيل تتحقق

يذكر أن حركة الجهاد الإسلامي، وحماس، نفتا مسؤوليتهما عن إطلاق الصاروخين، في حين لم تعلن أي جهة في القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس مسؤوليتها.

وأفادت كتائب القسام أن حماس كانت مجتمعة مع الوفد المصري أثناء إطلاق الصاروخين. وقال الجناح المسلح لحماس في بيان "تؤكد كتائب الشهيد عز الدين القسام عدم مسؤوليتها عن الصواريخ التي أطلقت الليلة باتجاه العدو، خاصة أنها أطلقت في الوقت الذي كان يعقد فيه اجتماع بين قيادة حركة حماس والوفد الأمني المصري حول التفاهمات الخاصة بقطاع غزة".

وكان كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين أعلن أن السلطات تتحقق من الجهة التي أطلقت الصاروخين، لكنه أضاف أن حماس هي المسؤولة عما يحدث في غزة وما ينطلق منها.



يذكر أن حماس تشارك في محادثات مع مصر بشأن وقف طويل الأمد لإطلاق النار مع إسرائيل.

وشهد العام الماضي توترا متزايدا على امتداد الحدود بين إسرائيل وغزة منذ بدأ الفلسطينيون احتجاجات عنيفة قرب السياج الحدودي.

مصر تدعو للتهدئة

إلى ذلك، أفاد مراسل "الحدث" بأن الوفد المصري لمباحثات التهدئة غادر بطلب من إسرائيل، قطاع غزة، وفق ما أكد شهود عيان في معبر إيرز. وطالبت مصر كلاً من إسرائيل وحماس بتهدئة غير مشروطة.

ونقلت مراسلة "الحدث" عن مصدر مصري قوله إن القاهرة لن تتراجع عن موقفها من التهدئة وعدم شن حرب على غزة. وأضاف المصدر ان حماس أكدت انها ستقدم توضيحات حول مسألة إطلاق الصواريخ إلى الأجهزة الأمنية المصرية، كما اشار الى أن الفصائل الفلسطينينة أكدت لمصر أنها لا تنوي دخول في اَي حرب مع إسرائيل.

من جانبه، دان مبعوث الرئيس الأميركي للسلام جيسون غرينبلات القصف الذي طال مدينة تل أبيب، وحمّل الفصائل الفلسطينية مسؤولية هذة التطورات.

غرينبلات هاجم في تغريدة عبر "تويتر" حركة حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي متهماً إياها بالهرب إلى الأنفاق، مشيراً إلى أن حماس تسبب الكثير من الضرر على غزة، على حد تعبيره.