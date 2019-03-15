إيفانكا ترمب: هجوم نيوزيلندا الإرهابي عمل شرير

دانت مستشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وابنته إيفانكا ترمب اليوم الجمعة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصلين في مسجدين في نيوزيلندا، واصفةً إياه بـ"العمل الشرير".



وكتبت إيفانكا ترمب على حسابها في "تويتر": "49 شخصاً بريئاً تم اغتيالهم في مكان عبادتهم في الهجوم الإرهابي على المسجدين في كريستشيرش. نضم صوتنا لنيوزيلندا وللجاليات المسلمة عبر العالم في إدانة هذا العمل الشرير، كما نصلي لأجل عائلات كل ضحية، ونحزن معهم".

وكان عدد من الإرهابيين قد استهدفوا مسجدين في مدينة كريستشيرش في نيوزيلندا حيث أطلقوا الرصاص على المصلين موقعين 49 قتيلاً وعشرات الجرحى.



وفي وقت سابق اليوم الجمعة دانت الولايات المتحدة بقوة هجوم نيوزيلاندا الإرهابي معتبرةً أنه ينم عن "شر وكراهية".



وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على حسابه في "تويتر": "نقف إلى جانب نيوزيلندا بعد "المذبحة المروعة" في المسجدين"، مشيراً إلى أن "49 بريئاً قتلوا عبثاً".