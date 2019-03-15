قائد الطائرة الإثيوبية المنكوبة طلب العودة "بصوت مذعور"

طلب قائد الطائرة الإثيوبية المنكوبة السماح له بالعودة "بصوت مذعور" بعد قليل من إقلاع الطائرة، وفق تقرير أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".



ونقل تقرير الصحيفة الذي نُشر، الجمعة، عن "شخص راجع اتصالات حركة الملاحة الجوية" لرحلة الأحد قوله إن برج المراقبة لاحظ أن الطائرة كانت تتحرك للأعلى وللأسفل لمئات الأقدام، وبدت سرعتها عالية بشكل غير عادي.



من جهته، قال ناطق باسم الخطوط الجوية الإثيوبية إن القائد مُنح إذنا بالعودة، إلا أن الطائرة تحطمت بعدها بدقائق خارج أديس أبابا، ما أسفر عن مقتل 157 راكبا كانوا على متنها.

وأصبحت بيانات الرحلة ومسجلات الصوت بحوزة السلطات الفرنسية الآن لتحليلها.



وبعدما بدا أنه خلاف بشأن مكان إجراء التحقيق في الكارثة تم إرسال مسجل بيانات الرحلة ومسجل أصوات قمرة القيادة إلى باريس وتسليمهما إلى مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني "بي. إي. أيه" وهي هيئة فرنسية.

وأصبحت بيانات الرحلة ومسجلات الصوت بحوزة السلطات الفرنسية الآن لتحليلها.



وبعدما بدا أنه خلاف بشأن مكان إجراء التحقيق في الكارثة تم إرسال مسجل بيانات الرحلة ومسجل أصوات قمرة القيادة إلى باريس وتسليمهما إلى مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني "بي. إي. أيه" وهي هيئة فرنسية.