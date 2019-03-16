الخرطوم.. لقاءات سودانية أميركية روسية منفصلة

يبدأ وفد من الكونغرس الأميركي زيارة للسودان، اليوم السبت، تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين الحكوميين، بينهم رئيس الوزراء، محمد طاهر أيلا، ووزيرا الخارجية والعدل ومدير المخابرات.



من جهة أخرى، التقى الرئيس السوداني، عمر البشير، مبعوث الرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، بالقصر الرئاسي في الخرطوم، حيث نقل له بوغدانوف دعوة من بوتين لحضور القمة بمدينة سوتشي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، والتي تعتبر الأولى في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية.



وأعرب بوغدانوف عن أمله في مشاركة البشير شخصياً في أعمال القمة.



كما تطرق لملف الشراكة بين روسيا والسودان في ما يتعلق بالحوار السياسي بين الجانبين، ومدى التنسيق المشترك في المحافل الدولية على مستوى الأمم المتحدة أو الإقليمية الأخرى.



كذلك أشار بوغدانوف إلى مناقشة التعاون الاقتصادي والتجاري بين موسكو والخرطوم.



وكان رئيس الوزراء السوداني قد أعلن، الأربعاء، تشكيلة حكومته التي ستتصدى لحل الأزمة الاقتصادية الخطيرة في البلاد التي أدت إلى تظاهرات تطالب برحيل البشير.



وبحسب حصيلة رسمية، قتل 31 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات، في حين قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن القتلى بلغ عددهم 51.



وبدأت حركة الاحتجاج في 19 كانون الأول/ديسمبر بعد قرار الحكومة مضاعفة سعر الخبز ثلاث مرات.



كما تواجه البلاد تضخماً بلغت نسبته قرابة 70% بالقياس السنوي، وأزمة نقص كبير في العملات الأجنبية، علاوة على ارتفاع الأسعار ونقص في الأغذية والمحروقات.