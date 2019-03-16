اعتقال 192 من السترات الصفر بعد أعمال التخريب في باريس

اعتقلت الشرطة الفرنسية 192 من عناصر السترات الصفراء بعد أعمال الشغب والتخريب والحرق في إحدى أكثر ضواحي العاصمة باريس ثراء.



فيما توعد رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، السبت، المسؤولين عن هذه الأعمال بعقاب شديد.



وتفقد فيليب جادة الشانزليزيه تعبيرا عن دعمه لشرطة مكافحة الشغب وعناصر الإطفاء الذين يكافحون للسيطرة على اضطراب اندلع وسط تظاهرات حراك السترات الصفراء التي تزامنت مع أعمال التخريب.



وبحسب تقديرات فيليب، فثمة بضعة آلاف من مثيري الشغب مسؤولون عن العنف "غير المقبول" الذي اندلع، وفق ما أوردت "أسوشيتد برس".



وأشاد فيليب بعناصر الإطفاء الذين أنقذوا أشخاصا حوصروا في بناء أضرم متظاهرون فيه النار.



وما زال الوضع متوترا في الشانزليزيه، وسط باريس، بعد ساعات من العنف والاشتباكات مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.

قوس النصر

اشتبك متظاهرون من السترات الصفر الفرنسية مع شرطة مكافحة الشغب، بالقرب من قوس النصر، في احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع الثامنة عشرة على التوالي المناوئة للرئيس إيمانويل ماكرون، فيما قام عناصر من محتجي السترات الصفر بنهب محلات الشانزلزيه بباريس، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

واستخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع في الاشتباكات مع أصحاب السترات الصفر.

وألقى متظاهرون قنابل دخان وغيرها من الأشياء على عناصر الشرطة، وبدؤوا في الدق على نوافذ شاحنة للشرطة. دفع ذلك شرطة مكافحة الشغب للتراجع، وكذلك مدفع للمياه، حيث ركل المتظاهرون جانب الشاحنة الكبيرة.

في وقت لاحق، أطلق مدفع المياه زخات قوية من شارع جانبي في محاولة لرد المحتجين. شوهدت سيارة محترقة في مكان قريب.

أعلنت الشرطة عن اعتقال عشرين شخصا في الوقت الذي يحاول فيه المحتجون بث روح جديدة في حركتهم المناوئة لماكرون وسياساته.

بعد تناقص أعداد المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة في نهاية الأسبوع، نظمت مجموعات السترات الصفراء اليوم السبت العشرات من الاحتشادات والمسيرات في العاصمة وحولها.