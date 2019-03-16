نيوزيلندا: منفذ الهجوم الإرهابي كان يخطط لمواصلة القتل

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، السبت، إن منفذ الاعتداء على المسجدين كان يسعى لمواصلة الهجوم عند اعتقاله.



وأضافت جاسيندا أرديرن أن المتهم كانت بحوزته أسلحة في سيارته، معربة عن أسفها بأنه كان هناك أطفال بين ضحايا الهجوم على المسجدين.



وتم توجيه تهمة القتل إلى المشتبه به، الذي عرفته السلطات باسم برينتون هاريسون تارانت (28 عاماً) وهو أسترالي الجنسية. وقالت أرديرن إن من المرجح توجيه اتهامات أخرى له.

وكشفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، في وقت سابق، معلومات عن المتهم الرئيسي في الهجوم الإرهابي على المسجدين في بلادها موضحا بأنه لم تكن له سوابق جنائية ولم يتم تصنيفه مضيفا أنه حصل على رخصة لحمل السلاح من الفئة "أ" خولته شراء أدوات جريمته.



وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، خلال مؤتمر صحفى، إن التحقيقات فى الحادث لا تزال متواصلة مع 3 أشخاص اعتقلوا على خلفية الاعتداء على المسجدين، لكشف ملابسات الاعتداء على المصلين، مشددة بالقول: "نحقق حاليا في أنشطة اليمين المتطرف في بلدنا".



وأكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا القيام بتعزيز الإجراءات الأمنية حول المساجد بنيوزيلندا، عقب حادث إطلاق الرصاص على المصلين فى المسجدين صباح اليوم الجمعة.



وأشارت إلى أن الشرطة في حالة تأهب قصوى بالبلاد، ونطلب من المواطنين البقاء في منازلهم، ويتم التواصل مع عدة دول لتوفير معلومات بشأن الاعتداء.



وقالت إن منفذ الاعتداء لم يكن مراقبا في أستراليا ونيوزيلندا، مشددة "خطاب العنصرية والتفرقة ليس له مكان في بلدنا".



كما قالت إن المشتبه في تنفيذه هجوم كرايستشيرش سافر لعدة دول حول العالم ولم يكن من المقيمين لفترات طويلة في البلاد.



وأشارت أرديرن إن الرجل استرالي "سافر لفترات متقطعة إلى نيوزيلند وبقي فيها لفترات مختلفة".



وأضافت "لا يمكن أن أصفه بأنه من المقيمين لفترة طويلة".لكنها أشارت إلى أنه لم يكن على قوائم الترقب لا في بلادها ولا في استراليا.



مشاهد القتل

شهد مسجد النور في مدينة كرايست تشورش في نيوزيلندا، الجمعة، جريمة مروعة، إذ أقدم مسلح على فتح النار على المصلين في المسجد، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. وبث المسلح الذي ثبَّت كاميرا على رأسه مشاهد القتل على فيسبوك، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.



وأظهر الفيديو المسلح وهو يفرغ رصاص رشاشه في أجساد عدد من الأشخاص الذين استلقوا أرضاً، في حين حاول بعضهم الفرار.



وأفادت وسائل إعلام محلية بسقوط عشرات القتلى والجرحى، ونقلت عن شاهد عيان قوله إنه رأى العديد من أشخاص على الأرض مضرجين بدمائهم.



ونقلت قناة "وان نيوز" التلفزيونية عن شاهد عيان قوله إنه رأى ثلاثة أشخاص يرقدون على الأرض وينزفون خارج المبنى. في حين نقلت إذاعة نيوزيلندا عن شاهد آخر قوله إنه رأى "دماء في كل مكان".



كما نشرت بعض وسائل الإعلام المحلية صورة مرجحة للمشتبه به، وأشارت إلى أنه صور جريمته، عبر كاميرا مثبتة على خوذة كان يعتمرها، وبثها على فيسبوك.