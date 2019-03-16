مسؤول تركي: منفذ هجوم نيوزلندا الإرهابي زار أنقرة مرتين

قال مسؤول تركي كبير لـTRT عربي إن منفذ الهجوم الإرهابي في نيوزيلاندا سافر إلى تركيا عدة مرات وقضى فترة طويلة من الوقت في البلاد ويعد بالتحقيق في الأمر.



وأضاف المسؤول التركي بأن منفذ هجوم نيوزيلندا الإرهابي أقام في تركيا لأكثر من شهر من 13 سبتمبر 2016.



وكشفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن مساء الجمعة معلومات عن المتهم الرئيسي في الهجوم الإرهابي على المسجدين في بلادها لم تكن له سوابق جنائية ولم يتم تصنيفه كاشفة أن المتهم حصل على رخصة لحمل السلاح من الفئة "أ" خولته شراء أدوات جريمته.



وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، خلال مؤتمر صحفى، إن التحقيقات فى الحادث لا تزال متواصلة مع 3 أشخاص اعتقلوا على خلفية الاعتداء على المسجدين، لكشف ملابسات الاعتداء على المصلين، مشددة بالقول: "نحقق حاليا في أنشطة اليمين المتطرف في بلدنا".



وأكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا القيام بتعزيز الإجراءات الأمنية حول المساجد بنيوزيلندا، عقب حادث إطلاق الرصاص على المصلين فى المسجدين صباح اليوم الجمعة.



وأشارت إلى أن الشرطة في حالة تأهب قصوى بالبلاد، ونطلب من المواطنين البقاء في منازلهم، ويتم التواصل مع عدة دول لتوفير معلومات بشأن الاعتداء.