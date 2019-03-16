منفذ اعتداء نيوزيلندا يمثل أمام المحكمة بتهمة القتل

مثُل الأسترالي برينتون تارنت (28 عاما) منفذ الاعتداء الإرهابي على مسجدين الجمعة في كرايست تشيرش بنيوزيلندا أسفر عن مقتل 49 شخصًا، السبت أمام محكمة بالمدينة حيث وجهت إليه تهمة القتل.



واستمع مدرب اللياقة البدنية السابق والناشط اليميني وهو مكبل اليدين ويرتدي قميصا أبيض يلبسه المعتقلون، إلى التهمة الموجهة إليه. وهو لم يتقدم بطلب للإفراج عنه بكفالة وسيظل في السجن حتى مثوله مجددا أمام المحكمة في 5 نيسان/أبريل.



وهو لم يتقدم بطلب للإفراج عنه بكفالة وسيظل في السجن حتى مثوله مجددا أمام المحكمة في 5 أبريل.



وكشفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن معلومات عن المتهم الرئيسي في الهجوم الإرهابي على المسجدين في بلادها موضحا بأنه لم تكن له سوابق جنائية ولم يتم تصنيفه مضيفا أنه حصل على رخصة لحمل السلاح من الفئة "أ" خولته شراء أدوات جريمته.



وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، خلال مؤتمر صحفى، إن التحقيقات فى الحادث لا تزال متواصلة مع 3 أشخاص اعتقلوا على خلفية الاعتداء على المسجدين، لكشف ملابسات الاعتداء على المصلين، مشددة بالقول: "نحقق حاليا في أنشطة اليمين المتطرف في بلدنا".



وأكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا القيام بتعزيز الإجراءات الأمنية حول المساجد بنيوزيلندا، عقب حادث إطلاق الرصاص على المصلين فى المسجدين صباح اليوم الجمعة.



وأشارت إلى أن الشرطة في حالة تأهب قصوى بالبلاد، ونطلب من المواطنين البقاء في منازلهم، ويتم التواصل مع عدة دول لتوفير معلومات بشأن الاعتداء.



وقالت إن منفذ الاعتداء لم يكن مراقبا في أستراليا ونيوزيلندا، مشددة "خطاب العنصرية والتفرقة ليس له مكان في بلدنا".



كما قالت إن المشتبه في تنفيذه هجوم كرايستشيرش سافر لعدة دول حول العالم ولم يكن من المقيمين لفترات طويلة في البلاد.



وأشارت أرديرن إن الرجل استرالي "سافر لفترات متقطعة إلى نيوزيلند وبقي فيها لفترات مختلفة".



وأضافت "لا يمكن أن أصفه بأنه من المقيمين لفترة طويلة".لكنها أشارت إلى أنه لم يكن على قوائم الترقب لا في بلادها ولا في استراليا.