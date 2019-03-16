هجوم نيوزيلندا الإرهابي.. وفاة أردني رابع متأثرا بجراحه

ارتفع عدد قتلى هجوم نيوزيلندا الإرهابي، الذي وقع، الجمعة، في منطقة كرايست تشريش، إلى 52 قتيلاً، بعد وفاة أردني رابع متأثراً بجراح أصيب بها في الاعتداء.



وأكد مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، أن عدد الأردنيين الذين قتلوا جراء الاعتداء الإرهابي في نيوزيلندا ارتفع إلى 4، بعد وفاة أحد المصابين، وتم إبلاغ ذويه.



وقال القضاة إنه بذلك أصبحت حصيلة الهجوم الإرهابي 4 مواطنين و5 مصابين يتلقون العلاج.



وكان المسؤول الأردني قد أشار في وقت سابق من هذا اليوم إلى مقتل 3 أردنيين في الاعتداء.



وقال القضاة إن "مدير إدارة الشؤون القنصلية في الوزارة السفير عاهد سويدات، قد غادر المملكة أمس (الجمعة) متوجهاً إلى نيوزيلندا للتنسيق المباشر مع السلطات النيوزيلندية حول الحادث ولضمان تلقي المصابين الرعاية الصحية الكاملة ولمتابعة التحقيقات هنالك".



وأوضح أن الوزارة شكلت فريق عمل يُعنى بمتابعة شؤون ذوي القتلى والمصابين.



كما أضاف أن هذا الفريق الذي يرأسه سفير في وزارة الخارجية كُلّف بجمع المعلومات عن القتلى والمصابين والتواصل مع ذويهم وتسهيل سفر الراغبين منهم إلى نيوزيلندا، وكذلك متابعة نقل الجثامين إلى المملكة.



ومثُل الأسترالي برينتون تارنت (28 عاماً) منفذ الهجوم الإرهابي، السبت، أمام محكمة بالمدينة، حيث وجهت إليه تهمة القتل.



واستمع مدرب اللياقة البدنية السابق والناشط اليميني وهو مكبل اليدين ويرتدي قميصاً أبيض يلبسه المعتقلون، إلى التهمة الموجهة إليه. كما لم يتقدم بطلب للإفراج عنه بكفالة، وسيظل في السجن حتى مثوله مجدداً أمام المحكمة في 5 نيسان/أبريل.



وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، السبت، إن تارنت كان يسعى لمواصلة الهجوم عند اعتقاله.



كما ذكرت أرديرن أن المتهم كانت بحوزته أسلحة في سيارته، معربة عن أسفها بأنه كان هناك أطفال بين ضحايا الهجوم.



وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، قد قال، الجمعة، إن "المذبحة البشعة، التي استهدفت مصلين يؤدون عباداتهم آمنين في مسجدين بنيوزيلندا، هي جريمة إرهابية صادمة ومؤلمة".



وذكر الملك عبدالله الثاني، عبر تويتر: "توحدنا للاستمرار في محاربة التطرف والكراهية والإرهاب الذي لا دين له. الرحمة لأرواح الضحايا الأبرياء، والعزاء لأسرهم وأمتنا الإسلامية جمعاء".