نيوزيلندا: تلقينا "بيان" المسلح قبل الهجوم بـ9 دقائق

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الأحد، أن مكتبها تلقى، الجمعة، "بياناً" من المسلح الذي قتل 50 شخصاً بمسجدين في مدينة كرايست تشرش قبل دقائق من حصول الهجوم الإرهابي.



وأوضحت أرديرن لصحافيين: "كنت واحدة من أكثر من 30 متلقياً للبيان الذي أُرسِل قبل تسع دقائق من حصول الاعتداء".



كما أشارت إلى أن البيان "لم يتضمن أي موقع أو تفاصيل محددة"، مضيفةً أنه تم إرساله إلى أجهزة الأمن خلال دقيقتين من استلامه.



وتتراوح أعمار المصلين الذين قُتلوا في الهجوم الإرهابي بين 3 و77 عاماً، وفقاً للائحة غير نهائية للضحايا وضعتها عائلاتهم.



ولم تُعلن السلطات رسمياً حتى الآن هويات الضحايا.



وتضم هذه اللائحة أسماء 44 رجلاً وأربع نساء.



وقالت أرديرن إن هذه اللائحة "غير رسمية" وستبقى كذلك إلى حين "الانتهاء من تحديد الهويات" بشكل رسمي.