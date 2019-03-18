إطلاق نار في أوتريخت الهولندية.. 3 قتلى و9 إصابات

أعلن عمدة مدينة أوتريخت وسط هولندا، الإثنين، عن سقوط 3 قتلى في حادثة إطلاق النار في محطة الترام في "منطقة ساعة 24 أكتوبر".

وفي وقت سابق أعلنت الشرطة الهولندية عن سقوط قتيل، وإصابة 9 آخرين في إطلاق نار صباح اليوم الاثنين.

وحذرت الشرطة الهولندية من رجل تركي المولد، عمره 37 عاماً ويدعى غوكمان تانيس مشتبه به في الاعتداء، وعرضت صورة له من كاميرا الترام.

وكتبت الشرطة على تويتر "التحقيق يشمل وجود دافع إرهابي محتمل"، فيما كتب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الهولندي بيتر-جاب البيرسبرغ على تويتر أنه يجري "مشاورات أزمة"، مضيفا أن "الدافع الإرهابي غير مستبعد.. والمعلومات لم تكتمل بعد".

وقال قائد مكافحة الإرهاب الهولندي إن إطلاق النار حدث في أكثر من موقع".

وقالت الشرطة الهولندية إن المسلح الذي فتح النار على الترام في مدينة أوتريخت، لا يزال طليقا، و يتم البحث عنه بكل الوسائل الممكنة.

وتحدثت الشرطة عن مسلح واحد، إلا أنها لم تستبعد وجود مسلحين آخرين، بحسب ما نقلت وكالة "إيه أن بي" الهولندية للأنباء عن الشرطة.

وعززت قوات الأمن إجراءاتها عند مقر الحكومة في لاهاي، وفق ما أفادت الإذاعة الهولندية.

هذا وتم وقف حركة النقل العام في كافة أنحاء مدينة أوتريخت.

وقررت السلطات الهولندية وجمعيات إسلامية إغلاق المساجد في أوتريخت احترازيا.

هذا وعززت قوات الأمن الهولندية، الإجراءات الأمنية في المطارات والمواقع العامة الحيوية.

وطلبت الشرطة من المدارس في أوتريخت إغلاق أبوابها.

في الأثناء، يعقد رئيس الحكومة الهولندية اجتماعا طارئا بعد حادثة إطلاق النار في أوتريخت.

وأضافت الشرطة أن السلطات طوقت ميدانا في محطة للترام بوسط المدينة، وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان.