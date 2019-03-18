صورة تركي مشتبه به في إطلاق النار في أوتريخت بهولندا

حذرت الشرطة الهولندية من الاقتراب من رجل تركي يبلغ من العمر 37 عاما بعد واقعة إطلاق النار التي وقعت صباح الاثنين في مدينة أوتريخت.



ونشرت وسائل إعلام صورة للرجل التركي المتهم بحادث إطلاق النار.



وتوصلت الشرطة الهولندية إلى تحديد المشتبه به باعتداء أوتريخت وهو رجل تركي المولد.



وقال رئيس وكالة مكافحة الإرهاب في هولندا إن الحادث هو "هجوم إرهابي فيما يبدو".



وكانت هيئة الإذاعة الهولندية (إن.أو.إس) قالت إن رئيس الوكالة بيتر-ياب ألبرسبرغ أدلى بهذا التصريح بعد إصابة عدة أشخاص بالرصاص في ترام بمقاطعة أوتريخت في وسط البلاد.

