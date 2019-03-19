أميركا:برنامج إيران الصاروخي يزعزع استقرار الشرق الأوسط

قالت مسؤولة أميركية كبيرة في مجال الحد من التسلح اليوم الثلاثاء إن برنامج إيران الصاروخي يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط ويزيد من مخاطر حدوث "سباق تسلح إقليمي".



وقالت يليم بوليت، مساعدة وزير الخارجية للحد من التسلح، أمام مؤتمر لنزع السلاح يُعقد برعاية الأمم المتحدة، إن واشنطن ستتصدى بقوة "لنشر إيران صواريخ باليستية في المنطقة ونقلها أسلحة بصورة غير قانونية".

وحثت "كل الدول المسؤولة" على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي التي تفرض قيودا على نقل التكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ إلى إيران.



وشددت على "إيران يجب أن توقف فوراً نشاطاتها المتصلة بالصواريخ الباليستية المصممة بشكل يسمح لها بحمل رؤوس نووية. كما يجب أن توقف نشر الصواريخ وتكنولوجيا الصواريخ عند الجماعات الإرهابية وغيرها من الجهات غير الحكومية"، منددةً بدعم إيران للحوثيين في اليمن ولحزب الله في لبنان.



وذكّرت بأن إيران زودت الحوثيين بصواريخ باليستية قاموا باستخدامها لمحاولة استهداف السعودية.