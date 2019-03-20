رئيس وزراء أستراليا : تصريحات أردوغان متهورة ومشينة

اعتبر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الأربعاء تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعد الهجوم الإرهابي الذي شنه متطرف أسترالي على مسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا بأنها "متهورة" و"مشينة" و"مسيئة".

وكان إردوغان الذي يقوم بحملة للانتخابات المحلية هذا الشهر، قدّم الاعتداء الذي حصل في كرايست تشيرش بنيوزيلندا بوصفه جزءا من هجوم أكبر على تركيا والإسلام، وعليه شخصياً، وحذر من أن الأستراليين الذين سيكونون معادين للإسلام سيلقون نفس مصير الجنود الأستراليين الذين قُتلوا بأيدي القوات العثمانية في معركة جاليبولي خلال الحرب العالمية الأولى.

إلى ذلك، أثار الرئيس التركي غضب نيوزيلندا الإثنين باستخدامه تسجيل فيديو مروع صوّره منفّذ مجزرة المسجدين في كرايست تشيرش، خلال حملات انتخابية في تركيا. واحتجّ نائب رئيسة الوزراء النيوزيلندي وينستون بيترز الإثنين محذّراً من أنّ "تسييس المجزرة الدامية يعرّض للخطر مستقبل وسلامة الشعب في نيوزيلندا والخارج، وهو غير منصف إطلاقاً".

وكان أردوغان الذي يقوم بحملة للانتخابات المحلية هذا الشهر، قدّم الهجوم الإرهابي الذي حصل في كرايست تشيرش بنيوزيلندا بوصفه جزءا من هجوم أكبر على تركيا والإسلام عامة، وعليه شخصياً. كما توعد منفذ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا "بمحاسبته إذا لم تحاسبه بلاده."



