الرئيس التشيكي: تركيا حليف حقيقي لداعش

قال الرئيس التشيكي ميلوش زيمان إن أنقرة تهاجم الأكراد لأنهم يقاتلون داعش وأن تركيا حليف حقيقي لداعش.



فيما أدانت تركيا إشارة الرئيس التشيكي ميلوش زيمان إلى أنها حليفة لتنظيم داعش.



وأدلى زيمان بتلك التصريحات في مناقشة مع الجمهور خلال رحلته لإحدى مناطق التشيك حيث كان يجيب عن أسئلة عن سبب هجوم قوات تركية مسلحة على الأكراد الذين يقاتلون مسلحي تنظيم داعش.



وقال الرئيس التشيكي إن تركيا توسطت لمساعدة تنظيم الدولة لتتمكن من تصدير النفط.



وانتقد زيمان تركيا في السابق أيضا. ورفض رئيس وزراء التشيك أندريه بابيس الذي تتولى حكومته مسؤولية السياسة الخارجية، التعقيب.



في رسالة لوسائل الإعلام التشيكية الأربعاء، وصف سفير تركيا لدى براغ أحمد نجاتي بيكالي، اتهام زيمان بأنه "مؤسف، وغير مقبول ومبني على مزاعم بلا أساس."