بومبيو من بيروت: حزب الله يقف عائقا أمام استقرار لبنان

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني، جورج باسيل، الجمعة، أن حزب الله يقف عائقا أمام استقرار الشعب اللبناني منذ 34 عاما.



وقال إن حزب الله يتحدى دولة لبنان، وهو ممثل في الحكومة ويعمل على تقويض الدولة.



وأكد أن حزب الله يعمل لصالح إيران التي تعتبر الاستقرار تهديدا لرغبتها في مد نفوذها.



وأشار إلى أن حزب الله مسؤول عن مقتل الأبرياء، وتخزين الأسلحة.



وذكر أن على الشعب اللبناني التحلي بالشجاعة لمواجهة أنشطة حزب الله.



وكشف أن أميركا ستواصل ضغوطها على إيران لتجفيف مصادر تمويل حزب الله.



وشن بومبيو هجومات من بيروت على قاسم سليماني وحزب الله وتدخلاتهما في لبنان وسوريا.



وألمح بومبيو إلى قتل حزب الله أفراد المارينز في ثمانينيات القرن الماضي، مضيفا أنه زار ضريح رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.



كما، شدد على أن واشنطن تدعم عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم.

