شاهد.. كيف "علا" النشيد الوطني الإسرائيلي في قلب الدوحة

عُزف النشيد الوطني الإسرائيلي في قطر، وأعلن عن فوز رياضي الجمباز الإسرائيلي أليكس شاتيلوف بميدالية ذهبية في كأس العالم في الدوحة.



وتحت عنوان "شاهدوا: النشيد الوطني الإسرائيلي في قطر"، غرد حساب تويتر الرسمي بالعربية لدولة إسرائيل مرفقا فيديو للحظة عزف النشيد الوطني الإسرائيلي وتتويج الفائز، ووصفه بأنه "إنجاز كبير للرياضة الإسرائيلية".

وفي الفيديو ظهر علم إسرائيل في المركز الأول بينما في المركز الثاني والثالث الفلبين وإسبانيا.



هذا وتواصل قطر دعم علاقاتها السياسية والاقتصادية والإعلامية مع إسرائيل، إضافة إلى المجال الرياضي، حيث شارك منتخب إسرائيل للجمباز في بطولة العالم للعبة بالدوحة، وجاء ذلك بعد وقت قصير من مشاركة منتخب الاحتلال الإسرائيلي ببطولة العالم لكرة اليد لطلاب المدارس التي أقيمت في الدوحة.



وفي أكتوبر 2018، دان المركز الفلسطيني لمقاومة التطبيع، استضافة قطر للمنتخب الإسرائيلي للجمباز، وأكد رفضه لأشكال التطبيع كافة مع الاحتلال الذي يمارس الاعتداءات يومياً بحق الشعب الفلسطيني.



وقال المركز في بيان رسمي له، إن الاتحاد القطري للجمباز استضاف لاعبين إسرائيليين في بطولة العالم للجمباز الفني، والتي تقام في الدوحة، وهي ليست المرة الأولى لاستضافة رياضيين إسرائيليين على أرض قطر بشكل يتنافى مع الموقف العربي الرافض للتطبيع بكل أشكاله.

