إيران تمنع المشاهير من جمع تبرعات لضحايا الفيضانات

أعلن نائب المدعي العام الإيراني أن جمع الأموال من قبل المشاهير والفنانين لمساعدة ضحايا الفيضانات في إيران "محظور"، وحذر من أنه سيتم إغلاق أي حساب مصرفي تم فتحه لهذا الغرض.



وقال جافيد جافيدنيا لوكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، الأحد، إنه تم حتى الآن فتح 60 حساباً، وقد تم إغلاق بعضها بالفعل.



هذا بينما اجتاحت السيول والفيضانات 10 محافظات إيرانية مخلفة خسائر مادية كبيرة، بينما حذرت الحكومة 5 محافظات أخرى من فيضانات قادمة.



وبينما يشكو المواطنون من تقصير الحكومة في تقديم المساعدات العاجلة ذكرت مواقع محلية أن الحكومة تعارض أي مساعدات من قبل المتطوعين وترفض أي تمويل جماعي من الأفراد والمنظمات، وتقول إنها يجب أن تتم من خلال جمعية الهلال الأحمر أو لجنة الإغاثة الرسمية.



لكن المانحين لا يثقون في المؤسسات الحكومية الرسمية، ويقولون إنهم ليسوا متأكدين من الجهة التي ستذهب تلك الأموال والتبرعات إليها في ظل الفساد المتفشي في أجهزة الدولة.



أعلن العديد من الفنانين ومشاهير الرياضة عن جمع التبرعات للناس في المحافظات الشمالية في إيران، كما سافروا إلى مناطق الفيضانات لمشاهدة جهود الإنقاذ والمساعدة.



هذا بينما حذر نائب المدعي العام الإيراني المشاهير من أن الحسابات التي فتحوها سيتم إغلاقها وتحويل الأموال إلى الوكالات الحكومية لمساعدة ضحايا الفيضانات.