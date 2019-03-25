بومبيو: لن نسكت إزاء مفاقمة موسكو للتوتر بفنزويلا

حذّر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين من أن الولايات المتحدة لن تبقى "مكتوفة الأيدي" إذا استمرت روسيا "في مفاقمة التوتر في فنزويلا".



وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان بعد محادثة هاتفية بين الرجلين أن "استمرار تدخل العسكريين الروس لدعم النظام غير الشرعي لنيكولاس مادورو في فنزويلا يهدد بإطالة معاناة الشعب الذي يدعم بغالبيته الساحقة الرئيس المؤقت خوان غايدو"، الذي تعترف به الولايات المتحدة وأكثر من خمسين دولة أخرى.

وأورد البيان أن بومبيو دعا روسيا إلى "التخلي عن سلوكها غير البناء والانضمام إلى الغالبية الساحقة من دول الغرب التي تريد مستقبلا أفضل للشعب الفنزويلي".



وكان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو أعلن نفسه في 23 كانون الثاني/يناير رئيساً بالوكالة. ولا تزال فنزويلا بعد مرور شهرين تعاني من أسوا أزمة في تاريخها وسط انهيار اقتصادي ومالي ونقص حاد في المواد الغذائية والأدوية.



في المقابل يحظى مادورو بدعم روسيا والصين، أبرز دائني النظام الفنزويلي، واللتين تدافعان عنه بشكل منهجي في المحافل الدولية لا سيما مجلس الأمن الدولي.