ترمب يعترف رسمياً بضم الجولان المحتل لإسرائيل

وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على إعلان اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة.

وتعد الوثيقة نكوصاً على سياسة اتبعتها الولايات المتحدة منذ أكثر من نصف قرن، وتأتي في حين يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة.

كان ترمب لمَّح إلى الخطوة في تغريدة الأسبوع الماضي، حين قال إن الوقت حان لكي تعترف الولايات المتحدة بهذا بعد سيطرة إسرائيل لمدة 52 عاما على المرتفعات الاستراتيجية الواقعة على الحدود السورية.

وكان نتنياهو ضغط من أجل اعتراف كهذا منذ أشهر. وتمنح الخطوة نتنياهو دفعة سياسية قبل أسابيع من انتخابات مقررة في إسرائيل.



واستولت إسرائيل على الجولان من سوريا إبان حرب عام 1967، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بسيادتها عليها.

التوافق الدولي

قال نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، في وقت سابق اليوم الاثنين إن الرئيس دونالد ترمب سيعترف رسمياً بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وبجانبه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال بنس في كلمة أمام جمعية "آيباك" المؤيدة لإسرائيل، "اليوم، وللمرة الأولى منذ 52 عاماً، بوجود رئيس الوزراء نتنياهو إلى جانبه، سيعترف رئيس الولايات المتحدة رسمياً بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان".

وتخلى ترمب الأسبوع الماضي عن التوافق الدولي بشأن وضع هضبة الجولان التي انتزعتها إسرائيل من سوريا في حرب العام 1967، مشيرا إلى أنه على واشنطن الاعتراف بسيادة الدولة العبرية على المنطقة الاستراتيجية.

ووصف بنس ترمب بأنه "أعظم صديق لإسرائيل يجلس على كرسي المكتب البيضاوي".