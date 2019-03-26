إعلام حماس: نجاح جهود مصر للتهدئة في غزة

أعلنت قناة الأقصى الفضائية التابعة لحركة حماس في غزة، مساء الاثنين، نجاح الجهود المصرية للتهدئة في القطاع.

وذكرت مصادر فلسطينية لـ"الحدث" أن وقف النار دخل حيز التنفيذ عند الساعة 10:00 مساءً بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش).



وأفادت مراسلة "الحدث" أن مصر جددت طلبها وقفاً فورياً لكل أعمال إطلاق النار في غزة ووقف التصعيد الإسرائيلي وضبط النفس من حماس وإسرائيل.



وأجرى مسؤولون أمنيون مصريون مباحثات مكثفة مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين، وطالبت القاهرة تل أبيب بوقف فوري لعمليات العسكرية.



وذكرت مراسلة "الحدث" في القاهرة أن مصر هددت كافة الأطراف بالانسحاب من رعاية المصالحة في حالة استمرار التصعيد.



وأصيب 5 مدنيين فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية على غزة، استهدفت عدة مناطق بينها، مكتب رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، ومقر الأمن الداخلي التابع للحركة.



من جهتها، أطلقت فصائل فلسطينية عدداً من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل مساء الاثنين.



وأطلقت نحو 10 صواريخ على فترات قصيرة من شمال قطاع غزة باتجاه إسرائيل. ودوت الصفارات في العديد من الأماكن جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود، حسبما ذكر الجيش الإسرائيلي، الذي قال إن القبة الحديدية اعترضت كثيراً من الصواريخ.