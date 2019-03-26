البحرين تأسف للإعلان الأميركي حول الجولان المحتل

أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن أسفها لإعلان الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية، في خطوة من شأنها تعطيل الجهود الهادفة للتوصل لسلام دائم ومستقر في منطقة الشرق الأوسط.



وأكدت الوزارة موقفها الثابت باعتبار هضبة الجولان أراض عربية سورية محتلة من قبل إسرائيل في حزيران/يونيو 1967م، وهو ما تؤكد عليه قرارات مجلس الأمن الدولي.



وأضافت: "وإذ تشدد وزارة الخارجية على ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية، فإنها تطالب بضرورة تضافر كافة الجهود من أجل إنهاء احتلال إسرائيل لهضبة الجولان السورية والانسحاب من كافة الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967م، وذلك لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة".