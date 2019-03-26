تركيا.. إصابة شخصين بالرصاص إثر شجار بين شرطيين في مطار

أطلق شرطي النار على زميل له في مطار قيصري بوسط تركيا، اليوم الثلاثاء، ثم أطلق النار على نفسه، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية التركية.



وأصيب الشرطيان في إطلاق النار الذي وقع عند نقطة تفتيش أمنية عند مدخل مبنى المغادرة للرحلات المحلية بالمطار، حسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".

وذكرت الوكالة أن كلا الرجلين نقلا إلى المستشفى في حالة خطيرة.



وكان الرجلان يتنازعان قبل أن يطلق أحدهما النار على الآخر، ثم حاول الانتحار. ولم يتم الكشف عن سبب النزاع، وقد تم فتح تحقيق.



وأظهرت لقطات مصورة من قيصري حشدا صغيرا من الناس، بعضهم يحملون أمتعة يتجمعون خارج المبنى.



في عام 2016 نفذ عناصر يشتبه في أنهم من تنظيم داعش مسلحون بأسلحة آلية وأحزمة ناسفة هجوما على مطار أتاتورك في إسطنبول، ما أسفر عن مقتل 45 شخصا.