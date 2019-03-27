غارات وصواريخ تكسر "الهدنة الهشّة" في غزة

شنت إسرائيل غارتين على مواقع في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، بينما أطلق صاروخان من القطاع وسقطا في مناطق إسرائيلية حدودية.



وأفاد مراسل "العربية" أن صفارات الإنذار دوت في مناطق جنوب إسرائيل، بسبب صاروخين قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنهما أطلقا من غزة.



كما أفاد المراسل أن طائرات الاحتلال شنت غارتين على موقعين لكتائب القسام في خانيونس.



وواصلت إسرائيل غاراتها الجوية على غزة الثلاثاء، فيما أطلقت فصائل فلسطينية صواريخ جديدة، رغم إعلان التوصل لوقف إطلاق النار برعاية مصرية.



إلى ذلك، حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، من التبعات الكارثية لتصعيد العنف في غزة. وقال ملادينوف أمام مجلس الأمن الدولي إن "الهدوء الهش" عاد إلى المنطقة، ولكن الوضع لا يزال "متوتراً للغاية".



على صعيد متصل، قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الدفع بتعزيزات إضافية على الحدود مع قطاع غزة. ومن قرارات المجلس، الذي ترأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، استدعاء المزيد من قوات المشاة الإضافية وكتيبة المدفعية لحدود غزة، وتجنيد قوات احتياط إضافية، ومنع الإجازات للجنود.



وتتحسب الدولة العبرية لأي طارئ يوم مسيرات العودة المقررة السبت القادم على حدود غزة.