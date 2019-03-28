بريطانيا.. ماي تتعهد بالتنحي إذا دعم البرلمان خطتها

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مساء الأربعاء أنها مستعدة للتنحي إذا كان ذلك سيدفع البرلمان للموافقة على الخطة التي توصلت إليها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت للنواب، وفقا لبيان صدر عن مكتبها، أن بريطانيا بحاجة للمضي بالاتفاق قدما وإتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها مستعدة لإخلاء منصبها، قبل الموعد الذي كانت تنوي فيه ذلك لصالح بلادها .

وصوّت النواب البريطانيون ضد ثمانية خيارات بديلة لـ"بريكست"، كانت تهدف إلى تخطي مأزق اتفاق الخروج من #الاتحاد_الأوروبي، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، مع المفوضية الأوروبية ولم يحظ بالقبول.

وتضمنت الخيارات التي تمّ التصويت عليها، التفاوض على علاقات اقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي بعد #بريكست، وإجراء تصويت شعبي على أي اتفاق يتم التوصل إليه، أو وقف عملية بريكست برمّتها، وفقاً لوكالة "فرانس برس".